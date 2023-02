Può respingere con i pugni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può respingere con i pugni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORTIERE

Significato/Curiosita : Puo respingere con i pugni Suits è una serie televisiva statunitense di genere legal drama creata da Aaron Korsh, trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti dalla rete via cavo USA Network dal 23 giugno 2011 al 25 settembre 2019 per nove stagioni. Nel calcio, il portiere è il giocatore che ha l'obiettivo di difendere la porta della propria squadra. A tale scopo, è l'unico calciatore cui è permesso giocare il pallone con qualsiasi parte del suo corpo, incluse le mani. Tale concessione è tuttavia valida solo all'interno della propria area di rigore: fuori da essa, al portiere vengono applicate le norme valide per i giocatori di movimento. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: respingere; pugni; respingere insetti con prodotti appositi; respingere un invito; respingere , ricusare; respingere un ricorso; Fa a pugni per sport; Lou interprete del film I pugni in tasca; Abbattute a pugni ; Lo prendi a pugni ma torna sempre in piedi ing;