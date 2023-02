Può nascere a prima vista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può nascere a prima vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMORE

Significato/Curiosita : Puo nascere a prima vista Tutto può succedere è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 27 dicembre 2015 al 6 agosto 2018. Con la parola amore si può intendere un'ampia varietà di sentimenti ed atteggiamenti differenti, che possono spaziare da una forma più generale di affetto ("amo mia madre; amo mio figlio") sino a riferirsi ad un forte sentimento che si esprime in attrazione interpersonale ed attaccamento, una dedizione appassionata tra persone oppure, nel suo significato esteso, l'inclinazione profonda nei confronti di qualche cosa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

