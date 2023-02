Può mancare sotto i piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può mancare sotto i piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERRENO

Significato/Curiosita : Puo mancare sotto i piedi Il verme delle sabbie è una creatura fantastica appartenente al Ciclo di Dune di Frank Herbert. Per suolo si hanno due diverse accezioni. Geograficamente (anche terreno o anche pedosfera - dal greco pd, pedon, suolo, terra e sfera quando considerato parte della geosfera), è lo strato superficiale che ricopre la crosta terrestre, derivante dall'alterazione di un substrato roccioso, chiamato roccia madre, per azione chimica, fisica e biologica esercitata da tutti gli agenti superficiali e dagli organismi presenti su di esso, può comprendere sia sedimenti sia regolite. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

