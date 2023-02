II punto di mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: II punto di mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CENTRO

Significato/Curiosita : II punto di mezzo Questo è l'elenco delle montagne della Terra di Mezzo, che fanno parte dell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. La lista contiene catene montuose, colli, vette e passi montani che si trovano nelle regioni di Aman e della Terra di Mezzo. Geografia Centro abitato – località abitata costituita da un nucleo di edifici ed abitazioni, costituente una forma autonoma di vita sociale

– località abitata costituita da un nucleo di edifici ed abitazioni, costituente una forma autonoma di vita sociale Centro storico – la parte più antica di una città, di solito corrispondente al primo nucleo urbano e spesso coincidente con il centro della città

– la parte più antica di una città, di solito corrispondente al primo nucleo urbano e spesso coincidente con il centro della città Centro geografico – centro di una regione della superficie terrestre

– centro di una regione della superficie terrestre Centro-Valle della Loira – regione della Francia

– regione della Francia Centro – regione del Portogallo

– regione del Portogallo Centro – distretto della città di Madrid, in Spagna

– distretto della città di Madrid, in Spagna Centro – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile

– quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile Centro – quartiere della città di Biella, in Italia

– quartiere della città di Biella, in Italia Centro – quartiere della città di Grosseto, in Italia

– quartiere della città di Grosseto, in Italia Centro – quartiere della città di Monza, in Italia

– quartiere della città di Monza, in Italia Centro – barrio di Montevideo, in Uruguay

– di Montevideo, in Uruguay Centro – municipalità dello stato di Tabasco, in Messico Matematica e geometria Centro – in geometria è un punto particolare

– in geometria è un punto particolare Centro di un gruppo – nella teoria dei gruppi è un particolare sottogruppo di un gruppo Fisica Centro di massa – concetto della fisica Sport Centro – ruolo offensivo nel football americano

– ruolo offensivo nel football americano Centro – ruolo offensivo nell'hockey su ghiaccio

– ruolo offensivo nell'hockey su ghiaccio Centro (o pivot ) – ruolo nella pallacanestro

(o ) – ruolo nella pallacanestro Centroboa – ruolo nella pallanuoto

– ruolo nella pallanuoto Tre quarti centro – posizione del rugby Altro Centro o centrismo – collocazione politica dei moderati equidistante fra la sinistra e la destra

o – collocazione politica dei moderati equidistante fra la sinistra e la destra Franco Centro – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare (1930-1945)

– partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare (1930-1945) Centro! – film di John Ford del 1917

– film di John Ford del 1917 Centro – singolo di MadMan feat Coez

– singolo di MadMan feat Coez Mandamento Centro o Città – Suddivisione geografica corrispondente alla città di Reggio Calabria nell'organigramma della 'ndrangheta Pagine correlate Centrale Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «centro» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

