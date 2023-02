Il punto che precede com - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto che precede com. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DOT

Significato/Curiosita : Il punto che precede com Nel problema dei tre corpi i punti di Lagrange (così detti in onore del matematico Joseph-Louis de Lagrange che nel 1772 ne calcolò la posizione), tecnicamente chiamati punti di oscillazione, sono quei punti nello spazio in cui due corpi dotati di grande massa, tramite l'interazione della rispettiva forza gravitazionale, consentono a un terzo corpo dotato di massa molto inferiore di mantenere una posizione stabile relativamente ad essi. Sigle DOT – Department of Transportation, sigla che negli pneumatici indica che sono omologati per circolare su strada

– Department of Transportation, sigla che negli pneumatici indica che sono omologati per circolare su strada DOT – Directed Observed Therapy – Terapia osservata direttamente Codici DOT – codice ISO 639-3 della lingua dass Informatica .dot – Estensione dei modelli di Microsoft Word

– Estensione dei modelli di Microsoft Word dot – Programma per la visualizzazione di grafi, parte della collezione Graphviz e omonimo linguaggio per la loro rappresentazione Onomastica DOT– ipocoristico di Dorothy, forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Dorotea Altro Dot – personaggio del film A Bug's Life

– personaggio del film Dot – personaggio degli Animaniacs

– personaggio degli Animaniacs DOT – Damage Over Turn, nei videogiochi si riferisce ad un danno fisso che dura per più turni Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

