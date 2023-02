Pungente, sarcastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pungente, sarcastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IRONICO

Significato/Curiosita : Pungente sarcastico Il sarcasmo è una figura retorica consistente in una forma di ironia amara e pungente. Può essere sottolineato anche attraverso particolari intonazioni della voce, enfatizzando così alcune parole o parti dell'affermazione. L'ironia (dal greco eea eironeía, «dissimulazione») consiste nell'affermare il contrario di ciò che si pensa con lo scopo di ridicolizzare o sottolineare concetti per provocare una risata. L'ironia implica una critica, ma si differenzia nettamente dal sarcasmo, che implica anche disprezzo. Si possono definire tre accezioni di ironia: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: pungente; sarcastico; pungente presa in giro; Motto pungente ; Un fastidio pungente : spina nel __; pungente ... come una rosa; Lo è chi ha uno stile umoristico quasi sarcastico ; sarcastico , sferzante; Lo è il risolino del sarcastico ; Cerca nelle Definizioni