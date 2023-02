Punge da una sola parte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punge da una sola parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosita : Punge da una sola parte Siniša Mihajlovic (in serbo: ; IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[sinia mixajloit]; Vukovar, 20 febbraio 1969 – Roma, 16 dicembre 2022) è stato un calciatore e allenatore di calcio serbo con cittadinanza italiana, di ruolo centrocampista o difensore. Codici AGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Magnolia (Stati Uniti d'America)

ago – codice ISO 639-3 della lingua tainae

AGO – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Angola Sigle AGO – autorità giudiziaria ordinaria

A.G.O. – acronimo di assicurazione generale obbligatoria Persone Ago o Agone – duca del Friuli

o Agone – duca del Friuli Ago , pseudonimo di Agostino Presta – cantante italiano

, pseudonimo di – cantante italiano Ago , pseudonimo di Agostino Carollo – compositore, produttore discografico, disc jockey e cantante italiano

, pseudonimo di – compositore, produttore discografico, disc jockey e cantante italiano Ago , pseudonimo di Giacomo Agostini – pilota motociclistico italiano

, pseudonimo di – pilota motociclistico italiano Roberto Ago – giurista e magistrato italiano Medicina Ago – attrezzo per suturare i tessuti biologici

– attrezzo per suturare i tessuti biologici Ago – attrezzo che si usa con la siringa per effettuare iniezioni Altro Ago di Buffon – problema di geometria integrale

– problema di geometria integrale AGO Flugzeugwerke GmbH – azienda aeronautica tedesca ora scomparsa

GmbH – azienda aeronautica tedesca ora scomparsa Ago – foglia delle Conifere

– foglia delle Conifere Ago – battello o barca con prua e poppa a punta, usati nei laghi e nei fiumi settentrionali

Ago – sottile stelo in acciaio che percuoteva l'innesto della cartuccia nei primi fucili a retrocarica

Ago – piccola spina cilindrica di una serratura, che serve da guida alle chiavi femmina

Ago – dettaglio di un carburatore, che regola la portata della benzina.

Ago – attrezzo per cucire i tessuti

– attrezzo per cucire i tessuti Ago – estremità delle pinze del tipografo

Ago di Vicat

Ago magnetico

Ago – il secondo cornetto che esce dal basso dalle corna del cervo, al di sopra del pugnale Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ago» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: punge; sola; parte; Irrita quando punge ; punge nte presa in giro; punge la Bella Addormentata; Motto punge nte; Si divide in isola ti; L antica civiltà della nostra penisola ; Isola delle Eolie; Grande isola a nord dell Australia; Il parente... senza parte ; Dà la parte nza; parte del giorno; Una parte del giorno; Cerca nelle Definizioni