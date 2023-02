Provoca il cannabismo - Cruciverba

L'hashish o hascisc (pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ai], tradizionalmente Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[a'i]; per altre grafie vedi sotto) è una sostanza stupefacente psicotropa derivata dalle infiorescenze femminili della pianta di Cannabis (canapa indiana è il nome comune) i cui effetti sono dovuti principalmente al 9-THC in essa contenuto (in quantità maggiore rispetto alla marijuana).