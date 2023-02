Provincia del Piemonte - Cruciverba

Il Piemonte ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pje'monte/; Piemont Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[pje'mnt] in piemontese, in occitano e in lombardo, Piémòn in patois valdostano; Piemont Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[pje'mont] nella variante ...

Asti (, Ast in piemontese) è un comune italiano di 73 326 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia piemontese e già capitale dell'antica Astesana, oggi più comunemente definita Astigiano. Municipium romano, noto con il nome di Hasta, fu sede del ducato di Asti, ducato longobardo della Neustria. Libero comune nel Medioevo, con diritto di "battere moneta", fu uno dei più importanti centri commerciali tra XII e XIII secolo, quando i suoi mercanti svilupparono il commercio e il credito in tutta Europa.