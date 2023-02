Un programma per smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un programma per smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : APP

Significato/Curiosita : Un programma per smartphone Uno smartphone (lett. "telefono intelligente", in latino sophophonum) è un telefono cellulare con capacità di calcolo, memoria e connessione dati molto più avanzate rispetto ai normali telefoni cellulari, basato su un sistema operativo per dispositivi mobili. L'App Store è un negozio virtuale realizzato da Apple disponibile per iPhone, iPad e Macintosh che permette agli utenti di cercare e scaricare applicazioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: programma; smartphone; Avviò il programma Apollo; programma Microsoft per gestire la posta elettronica; Il tasto del computer per uscire da un programma ; Il programma dell assemblea; Riveste lo smartphone ; Il guscio che protegge lo smartphone ; Custodia di protezione per smartphone ; Si installano sugli smartphone ;