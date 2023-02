Profuma il vin brulé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profuma il vin brulé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANNELLA

Significato/Curiosita : Profuma il vin brule Il brulè di mele è una bevanda calda tipica dei mercatini di Natale trentini e del nord Italia. È un'analcolica e dolce alternativa al classico vin brulé. La cannella o raramente cinnamomo (Cinnamomum verum, Presl ) è un albero sempreverde della famiglia delle Lauracee, originario dello Sri Lanka, dal quale si ricava l'omonima spezia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: profuma; brulé; Intensamente profuma ti comei semi dell anice; Erba per profuma re i ravioli; Il carbone di cui profuma no certi whisky; profuma to e salubre; Quello brulé si beve caldo; brulé : va bevuto caldo; Cerca nelle Definizioni