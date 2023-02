È il principio della fine - Cruciverba

Nella mia fine è il mio principio, pubblicato in Italia anche con il titolo Nella fine è il mio principio (Endless Night), è un romanzo giallo di Agatha Christie pubblicato nel 1967, stampato dalla Arnoldo Mondadori Editore nella collana Il Giallo Mondadori con il numero 1000.

I Declino sono stati un gruppo musicale hardcore punk italiano nato a Torino nei primi anni ottanta. Assieme a gruppi come Blue Vomit, Nerorgasmo, Negazione, Indigesti, Peggio Punx e altri, hanno costituito la base della scena hardcore punk torinese e piemontese dell'epoca, e con band come gli Impact, i Raw Power e i Wretched, parte della scena hardcore punk italiana. Tale scena fu definita da fanzine e riviste come Maximumrocknroll Italian hardcore.