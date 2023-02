La prima consonante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima consonante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BI

Significato/Curiosita : La prima consonante L'alfabeto o trascrizione fonetica è un sistema di scrittura i cui segni grafici (i grafemi) rappresentano singolarmente i suoni delle lingue (foni e fonemi). Nei sistemi di scrittura alfabetici, generalmente un grafema rappresenta un fonema, ma spesso uno stesso grafema può rappresentare più fonemi o, ... Sigle Bahasa Indonesia

Banca d'Italia

Business intelligence Aeronautica Albatros B.I – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

– biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke Bereznjak-Isajev BI – aereo con motore a razzo sovietico Chimica Bi – simbolo chimico del bismuto Codici BI – codice vettore IATA di Royal Brunei Airlines

bi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bislama

BI – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Burundi

BI – codice ISO 3166-2:CL della regione Bío-Bío (Cile)

BI – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Biscaglia (Spagna)

BI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Biella (Italia)

BI – codice ISO 3166-2:LB della Valle della Beqa (Libano)

BI – codice ISO 3166-2:TD di Biltine (Chad) Musica BI – sigla che si riferisce al catalogo delle opere di Alessandro Rolla (catalogo Bianchi-Inzaghi) BI – per biglione Trasporti BI – targa automobilistica di Bielefeld (Germania)

BI – targa automobilistica della Beozia (Grecia)

BI – targa automobilistica della città di Bialystok (Polonia)

BI – targa automobilistica di Biella (Italia) Altro Bi – manufatto di giada della tradizione cinese

– manufatto di giada della tradizione cinese Bohemia Interactive – azienda sviluppatrice di videogiochi

– azienda sviluppatrice di videogiochi Bi – diminutivo di bisessuale/bisex

– diminutivo di bisessuale/bisex Bi Sheng – tipografo e inventore cinese Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Bi» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

