Si prendono per parare una mossa dell avversario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono per parare una mossa dell avversario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTROMISURE

Significato/Curiosita : Si prendono per parare una mossa dell avversario A Abbandonare Abbandonare significa concedere la vittoria all'avversario, ponendo fine alla partita. In genere è considerata una buona norma abbandonare quando ci si rende conto che la partita è irrimediabilmente persa, per evitare di continuare a giocare in condizioni di evidente inferiorità fino allo scacco matto. Le contromisure elettroniche (in inglese Electronic Countermeasure o ECM) sono delle tecniche di guerra elettronica (EW) realizzate con dispositivi elettrici o elettronici, progettati per oscurare o ingannare radar, sonar o altri sensori di ricerca o di puntamento, che utilizzano gli infrarossi o i laser. Le contromisure possono essere usate sia in modo offensivo che difensivo, in quest'ultimo caso, per esempio per non consentire al nemico di acquisire i dati di puntamento da utilizzare con le sue armi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: prendono; parare; mossa; dell; avversario; Comprendono i serpenti; Quelle bianche comprendono l Italia e la Vittoria; Le isole che comprendono Luzon e Mindanao; Comprendono Gran Sasso e Maiella; Vanno a sparare in riserva; Si alza per riparare il collo; Arnese per preparare minestre; Si usa per preparare un aranciata; La mossa di cui ci si pente; mossa sulla scacchiera; Uno sproposito o una mossa inopportuna; Aspetta per un pezzo prima di fare la mossa ; Il frutto dell olmo; L Autorità di tutela dell a sfera personale del cittadino; Una dell e Eolie; Il Saint Laurent dell a moda; Uniti contro l avversario ; Controllare l avversario ; Un grande avversario inglese di Napoleone; avversario inglese di Napoleone; Cerca nelle Definizioni