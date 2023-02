Si prende dopo una corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende dopo una corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIATO

Significato/Curiosita : Si prende dopo una corsa Déjà vu - Corsa contro il tempo (Déjà vu) è un film di fantascienza del 2006 diretto da Tony Scott. Nel film, un agente dell'ATF viaggia indietro nel tempo per evitare un attentato terroristico e per salvare una ragazza di cui si è innamorato durante le indagini. Quando ti manca il fiato è un singolo del cantautore italiano Gianluca Grignani, pubblicato l'8 febbraio 2023. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

