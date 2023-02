Un premio per stelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un premio per stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSCAR

Significato/Curiosita : Un premio per stelle Ballando con le stelle è un programma televisivo italiano in onda dal 2005 su Rai 1 in prima serata, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma, adattamento italiano del talent show britannico Strictly Come Dancing, è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda. L'Academy Award, conosciuto anche come Premio Oscar o semplicemente Oscar, è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne assegnato per la prima volta il 16 maggio 1929, tre anni prima che il Festival di Venezia cominciasse ad assegnare i propri premi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

