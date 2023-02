Il prefisso per tutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso per tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAN

Significato/Curiosita : Il prefisso per tutto Un prefisso telefonico è un codice numerico, utilizzato nella telefonia, anteposto al numero identificativo per specificarne la zona geografica (o l'operatore) oppure una data categoria di servizi. Il dio Pan (in greco antico: , Pán) era, nelle religioni dell'antica Grecia, una divinità non olimpica dall'aspetto di un satiro, legata alle selve, alla pastorizia e alla natura. Era solitamente riconosciuto come figlio del dio Ermes e della ninfa Penelope. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: prefisso; tutto; Il prefisso iterativo; prefisso che accresce; prefisso per vino; Il prefisso che dimezza; Del tutto coerente; Si può farla di tutto cuore; Supereroe in realtà del tutto privo di poteri; tutto ra privo di tutto ; Cerca nelle Definizioni