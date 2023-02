Il prefisso iterativo - Cruciverba

L'imperfetto dell'indicativo è la forma verbale delle lingue romanze che si adatta principalmente ad indicare situazioni ed abitudini considerate in un momento passato. È quindi la forma più adatta, all'interno del passato, per le descrizioni o per l'enunciazione di eventi ripetuti.

Ri è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia.