Lo precedono in volo - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : VO

Significato/Curiosita : Lo precedono in volo Con il termine aerofobia o il più desueto aviofobia viene definita la paura di volare in aereo per via di uno stato d'ansia a livelli significanti. Essa dunque rientra nella categoria delle fobie se si avverte come timore irrazionale e difficilmente controllabile verso uno specifico oggetto o situazione, in questo caso l'aereo e il volo. In quanto fobia, appartiene alla grande famiglia dei disturbi d'ansia proprio perché l'ansia è l'emozione che più frequentemente viene ... Vo' (chiamato impropriamente anche Vo' Euganeo e Vò) è un comune italiano di 3 275 abitanti della provincia di Padova in Veneto, posto sul versante ovest dei Colli Euganei. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: precedono; volo; Mi precedono nelle Dolomiti; precedono l hurrà; Ci precedono in audacia; Mi precedono in centomila; Buona volo ntà, lena; Deviare il velivolo ; Si intinge nella tavolo zza; Un... rimbalzo del tennis da tavolo ; Cerca nelle Definizioni