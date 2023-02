Ti precedono in costiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ti precedono in costiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OS

Significato/Curiosita : Ti precedono in costiera La provincia di Grosseto è una provincia italiana della Toscana. macOS (pronunciato in inglese come /mæk o s/) (/mæk o s tn/) è il sistema operativo sviluppato da Apple per i computer Macintosh. È nato nel 2001 per combinare le note caratteristiche dell'interfaccia utente dell'originario Mac OS Classic con l'architettura di un sistema operativo di derivazione UNIX della famiglia BSD. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

