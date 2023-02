Precede sempre nomi falsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede sempre nomi falsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALIAS

Significato/Curiosita : Precede sempre nomi falsi Il tedesco (; Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[d]) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche. È la lingua con il maggior numero di locutori madrelingua del continente europeo e dell'Unione europea, riconosciuta come lingua ufficiale in Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Belgio, Lussemburgo, Namibia (ufficiale come lingua regionale), nella Provincia autonoma di ... un nome assunto o uno pseudonimo Fumetti Alias – serie a fumetti, adattamento della serie televisiva omonima

– serie a fumetti, adattamento della serie televisiva omonima Alias – serie a fumetti pubblicata dalla Marvel Comics di genere poliziesco

– serie a fumetti pubblicata dalla Marvel Comics di genere poliziesco Alias – serie a fumetti fantascientifica dello scenografo triestino Jambo pubblicata dal Corriere dei Piccoli Informatica Alias – breve stringa di testo o simbolo associato, per motivi pratici o mnemonici, a qualcos'altro, in informatica

– breve stringa di testo o simbolo associato, per motivi pratici o mnemonici, a qualcos'altro, in informatica Alias – nickname di un utente in una comunità virtuale

– nickname di un utente in una comunità virtuale Alias – un comando dei sistemi Unix-like

– un comando dei sistemi Unix-like Alias – nei sistemi operativi Apple, il termine indica un collegamento a un'applicazione o un file (analogo al collegamento di Windows) Musica Alias – gruppo musicale

– gruppo musicale Alias – album dell'omonimo gruppo musicale Altro Alias – settimanale di cultura del quotidiano il manifesto

– settimanale di cultura del quotidiano il manifesto Alias – serie televisiva statunitense

– serie televisiva statunitense Alias – videogioco ispirato alla serie televisiva omonima

– videogioco ispirato alla serie televisiva omonima Alias – azienda italiana di arredamento di design Pagine correlate Aliasing (disambigua) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «alias» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

