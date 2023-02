Un posto al sole: opera - Cruciverba

Un posto al sole è una soap opera italiana, in onda su Rai 3 da lunedì 21 ottobre 1996.

Una soap opera, o anche più brevemente soap (plurale invariato), è un dramma nato per la radio e diventato anche un programma televisivo con la nascita successiva della televisione. La soap opera per la televisione rappresenta un genere della fiction televisiva e in quanto strutturata in un numero molto ampio di puntate viene definita fiction televisiva a lunga serialità.