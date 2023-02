La posta inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La posta inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAIL

Significato/Curiosita : La posta inglese La posta elettronica, detta anche e-mail o email (abbreviazione dell'inglese electronic mail), è un servizio Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (come palmare, smartphone, tablet) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un fornitore del servizio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

