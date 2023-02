Portano frutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portano frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAMI

Significato/Curiosita : Portano frutti L'asimina (Asimina triloba (L.) Dunal ) è un piccolo albero da frutto a foglia decidua della famiglia delle Annonaceae. È originario degli Stati Uniti orientali dove è conosciuto con il nome di pawpaw o paw paw. Rami – plurale di ramo Persone Adil Rami – calciatore francese

– calciatore francese Ahmed Rami – poeta, paroliere e traduttore egiziano

– poeta, paroliere e traduttore egiziano Ahmed Rami – militare e politico marocchino

– militare e politico marocchino Rami (Rami Yacoub) – produttore e autore musicale pop svedese Altro Rami – nome proprio di persona maschile, popolare fra arabi ed ebrei nel Levante

– nome proprio di persona maschile, popolare fra arabi ed ebrei nel Levante Rami – altro nome della pianta ramiè (Boehmeria nivea), che produce fibre tessili

– altro nome della pianta ramiè (Boehmeria nivea), che produce fibre tessili RAMI – Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

