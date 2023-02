I pomodori in scatola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pomodori in scatola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PELATI

Significato/Curiosita : I pomodori in scatola La minestra di ceci è una zuppa tradizionale della cucina abruzzese preparata con ceci come ingrediente principale. Il pomodoro pelato è una tipica conserva prodotta dall'industria alimentare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

