La Polizia di X-Files - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Polizia di X-Files. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FBI

Significato/Curiosita : La Polizia di X-Files Questa voce contiene un elenco dei personaggi presenti nella serie televisiva X-Files. L'FBI (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[fbi'aj], pronuncia italiana dell'inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[f.bi.a]; Federal Bureau of Investigation, lett. "Ufficio Federale di Investigazione") è un'agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti d'America. Ha la competenza in tutti gli Stati per alcuni reati tra cui l'antiterrorismo, il crimine organizzato e l'intelligence interna. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

