I pipistrelli in zoologia - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CHIROTTERI

Significato/Curiosita : I pipistrelli in zoologia Un rifugio per pipistrelli è una costruzione utilizzabile dai pipistrelli come posatoio e rifugio, solitamente realizzata in legno. I chirotteri (Chiroptera Blumenbach, 1779) sono un ordine di mammiferi placentati comunemente noti come pipistrelli. È il secondo gruppo di mammiferi più numeroso dopo i roditori, comprendendo circa il 20% delle specie descritte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

