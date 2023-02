Pieno di fervore nel lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pieno di fervore nel lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZELANTE

Significato/Curiosita : Pieno di fervore nel lavoro Vincent Willem van Gogh (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['nsnt 'lm fn 'x] ; Zundert, 30 marzo 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890) è stato un pittore olandese. Zelante Salvatorini (Barbaricina, 1º gennaio 1907 – Pisa, 25 marzo 1983) è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: pieno; fervore; lavoro; In pieno deserto; Ha le rotaie in pieno centro; È proverbialmente pieno ; Il ripieno dei cannoli siciliani; Pregano con fervore ; Appellare con fervore per assistenza e conforto; Vitalità, fervore ; Riassume il lavoro fatto nel cantiere sigla; Chi assume lo è di lavoro ; Un capolavoro di Verga; Assistono nel lavoro ; Cerca nelle Definizioni