In pieno deserto - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : OASI

Significato/Curiosita : In pieno deserto Con l'attribuzione di un valore sulla scala Richter, si esprime una misura della cosiddetta magnitudo, ovvero una stima dell'energia sprigionata da un terremoto nel punto della frattura della crosta terrestre, cioè all'ipocentro, secondo i criteri indicati dal geofisico statunitense Charles Richter. In geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di solito circonda una sorgente o una simile fonte d'acqua naturale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: pieno; deserto; Ha le rotaie in pieno centro; È proverbialmente pieno ; Il ripieno dei cannoli siciliani; Ne è pieno il dubbioso; La volpe del deserto ; Vi è il deserto di Atacama; Una tappa nel deserto ; deserto caldo più vasto della terra; Cerca nelle Definizioni