Pesciolini inscatolati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesciolini inscatolati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SARDINE

Significato/Curiosita : Pesciolini inscatolati Oncorhynchus nerka (Walbaum, 1792) conosciuto comunemente come salmone rosso, è una specie di pesce osseo marino e d'acqua dolce appartenente alla famiglia Salmonidae. Il Movimento delle sardine, anche noto semplicemente come Le Sardine o 6000 sardine e ufficialmente denominato Associazione 6000 sardine E.T.S., è un movimento di attivismo politico italiano. Mattia Santori ne è stato uno dei fondatori e leader. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

