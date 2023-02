Pesaro e Urbino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesaro e Urbino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PU

Significato/Curiosita : Pesaro e Urbino La provincia di Pesaro e Urbino è un ente locale territoriale delle Marche che conta 349 159 abitanti. Il capoluogo di provincia ha sede amministrativa in Pesaro. La sigla della provincia è dal 1999 «PU», da quando le rivendicazioni di Urbino (all'epoca co-capoluogo) furono accolte con la variazione della sigla. La provincia conta 50 comuni. Chimica Pu – simbolo chimico del plutonio

PU – abbreviazione di poliuretano Codici PU – codice codice vettore IATA di PLUNA

PU – codice FIPS 10-4 della Guinea-Bissau

PU – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Pukë (Albania)

PU – codice ISO 3166-2:MU della città di Port Louis (Mauritius) Altro PU – vecchia targa automobilistica della provincia di Perugia (Italia)

PU – targa automobilistica della provincia di Pesaro e Urbino (Italia)

PU – vecchia targa automobilistica di Pardubice (Repubblica Ceca)

PU – targa automobilistica di Púchov (Slovacchia)

PU – targa automobilistica di Pola ( Pula ) (Croazia).

) (Croazia). PU – vezzeggiativo utilizzato dai fratelli nei confronti delle sorelle nel sud della Sicilia. Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Pu» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

