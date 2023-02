Permette di esaminare la membrana del timpano - Cruciverba

Antonio Maria Valsalva (Imola, 17 gennaio 1666 – Bologna, 2 febbraio 1723) è stato un medico, anatomista e chirurgo italiano.

L'otoscopia è l'esame dell'orecchio che avviene per via endoscopica, più frequentemente realizzato da un medico (generalista, pediatra oppure otorinolaringoiatra). L'esame viene effettuato al fine di visualizzare la membrana timpanica e il canale uditivo esterno. A questo scopo il medico utilizza uno strumento ottico specifico chiamato otoscopio. Raramente il medico può ritenere di utilizzare per la valutazione il solo speculum auricolare. In questo caso necessiterà di un piccolo specchio da posizionare sulla testa grazie ad una piccola fascia, al centro della fronte, con il quale dirigere la luce (naturale oppure di una lampada) nell'orecchio per l'esaminazione.