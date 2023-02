Per scrivere sulla lavagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per scrivere sulla lavagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GESSO

Significato/Curiosita : Per scrivere sulla lavagna Una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura. In tutte le aule scolastiche si trova generalmente una lavagna, utilizzata dall'insegnante per illustrare le proprie spiegazioni alla classe e dagli studenti per scrivere durante le interrogazioni. Mineralogia Il gesso – solfato di calcio biidrato, è un minerale tenero del secondo grado della scala di Mohs. Da esso prendono il nome: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: scrivere; sulla; lavagna; Si scrive per non scrivere ; Il lapsus... nello scrivere ; Artificiosi nello scrivere o nel parlare; Si può scrivere tra; Il segno sulla n spagnola; La seconda sulla scala; Spiccano sulla pelle; Cavo sulla nave; Eliminano le scritte sulla lavagna ; Si usa per cancellare sulla lavagna ; Per cancellare le scritte sulla lavagna ; Il grigio scuro della lavagna ;