Un passaggio smarcante che mette in condizione di segnare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passaggio smarcante che mette in condizione di segnare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSIST

Significato/Curiosita : Un passaggio smarcante che mette in condizione di segnare La pallacanestro, conosciuta anche come basket ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['basket]; abbreviazione del termine in lingua inglese basketball), è uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per realizzare punti facendo passare il pallone all'interno del canestro avversario, secondo alcune regole prefissate e con un punteggio che varia ... L'assist, o passaggio vincente, è, nel calcio, il passaggio decisivo per la realizzazione di una rete. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

