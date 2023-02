Un pagliaccio del circo - Cruciverba

Il pagliaccio (derivato di "paglia", dall'abito tradizionale che ricorda la tela grezza di rivestimento di un pagliericcio), noto anche con l'inglese clown (derivato dall'islandese klunni in italiano goffo), è quel personaggio che ha il compito di divertire gli spettatori, specie negli spettacoli circensi. È generalmente vestito in modo buffo, ma non mancano esempi di personaggi più romantici (per esempio alcuni pagliacci hanno disegnata una lacrima sul ...

Il pagliaccio (derivato di "paglia", dall'abito tradizionale che ricorda la tela grezza di rivestimento di un pagliericcio), noto anche con l'inglese clown (derivato dall'islandese klunni in italiano goffo), è quel personaggio che ha il compito di divertire gli spettatori, specie negli spettacoli circensi. È generalmente vestito in modo buffo, ma non mancano esempi di personaggi più romantici (per esempio alcuni pagliacci hanno disegnata una lacrima sul viso e un abbigliamento relativamente più sobrio) o versioni cattive, in questo caso nel cinema o nella letteratura dell'orrore. Nel linguaggio corrente, il termine può essere riferito anche a un modo comportamentale, tipico di una persona poco credibile o avvezza a non prendere sul serio un argomento, sinonimo di buffone, in senso non necessariamente negativo, chi ama fare divertire il proprio gruppo.