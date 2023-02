L osso tra spalla e gomito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osso tra spalla e gomito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OMERO

Significato/Curiosita : L osso tra spalla e gomito L'òmero è un osso lungo, degli arti superiori, pari e simmetrico, e costituisce lo scheletro del braccio. Omero (in greco antico: µ, Hómeros, pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[hómros], VIII secolo a.C.) è stato un cantore greco identificato storicamente come l'autore dell'Iliade e dell'Odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca. Nell'antichità gli furono attribuite anche altre opere, tra cui il poemetto giocoso Batracomiomachia, i cosiddetti Inni omerici, il poemetto Margite e diversi poemi del ciclo epico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

