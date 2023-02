Lo osserva chi si ferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo osserva chi si ferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STOP

Significato/Curiosita : Lo osserva chi si ferma Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano. Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. ...Stop è il quattordicesimo album dei Pooh pubblicato nel 1980; ne sottolinea il volto rock. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: osserva; ferma; osserva re attentamente; osserva di continuo il galleggiante; Non fa... passare inosserva ti; Visto, osserva to; L afferma zione francese; Si rilasciano a fine ferma ; Idea non conferma ta; Un cane da ferma ; Cerca nelle Definizioni