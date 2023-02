Ospita animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ZOO

Significato/Curiosita : Ospita animali Zoom Torino è un giardino zoologico, gestito dall'omonima società per azioni, che si ispira al moderno concetto della zoo-immersione; è situato a Cumiana, nella città metropolitana di Torino. Il giardino zoologico o parco zoologico, più comunemente chiamato zoo, è il luogo dove vengono esposti al pubblico animali esotici. Generalmente sono considerati luoghi ricreativi, specialmente per le famiglie, ma essi svolgono anche una funzione nel campo dell'educazione naturalistica e ambientale, e nella conservazione della biodiversità. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: ospita; animali; Offre ospita lità in campagna; Ha ospita to le Olimpiadi 2016; ospita no brutti ceffi; ospita no la storica Giostra del Saracino; Reni di animali macellati; Gli animali favolosi che sputano fuoco; Lo sono animali come pecore e agnelli; Gli animali delle corride; Cerca nelle Definizioni