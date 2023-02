L ortaggio per la ribollila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ortaggio per la ribollila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAVOLO NERO

Significato/Curiosita : L ortaggio per la ribollila La farinata di cavolo nero, popolarmente chiamata cavolata, è un primo piatto tipico della cucina toscana, di origine Pistoiese dove viene anche chiamato farinata con le leghe. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: ortaggio; ribollila; Un comune ortaggio ; ortaggio che certi non capiscono; ortaggio noto come puntarelle: cicoria __; Un ortaggio multicolore; Cerca nelle Definizioni