Un operatore di telefonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operatore di telefonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ILIAD

Significato/Curiosita : Un operatore di telefonia Gli operatori di telefonia mobile in Italia si dividono in operatori possessori della rete (MNO) e operatori virtuali (MVNO). Iliad Italia S.p.A. ( pronunciato Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['iliad], ma anche Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ili'ad] come in francese) è un operatore di telecomunicazioni italiano, parte del gruppo francese Iliad. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: operatore; telefonia; Una panoramica dell operatore cinematografico; operatore ... che riabilita; Imprenditore, operatore finanziario: uomo d __; Ripreso dal cineoperatore ; Ricevuto in radiotelefonia ; Ricevuto! in radiotelefonia ; Wind __, società di telefonia ; Un azienda di telefonia ; Cerca nelle Definizioni