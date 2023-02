Ogni anno a Torino si tiene quello del libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni anno a Torino si tiene quello del libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALONE

Significato/Curiosita : Ogni anno a Torino si tiene quello del libro Il Salone internazionale del Libro (dal 1988 al 1998 Salone del Libro, dal 1999 al 2001 Fiera del Libro, dal 2002 al 2009 Fiera internazionale del Libro) è un progetto di promozione del libro, della lettura e della cultura, la cui prima edizione risale al 1988. Si tratta della più importante manifestazione italiana nel campo dell'editoria. Il Salone si svolge una volta all'anno nel mese di maggio, organizzato fino al 1991 all’interno del complesso di Torino ... salone – nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza

– nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza salone – nel commercio, sinonimo di fiera

– nel commercio, sinonimo di fiera Salone – Zona di Roma

– Zona di Roma Salone Perosi – ex auditorium di Milano

– ex auditorium di Milano Salone Pier Lombardo – altro nome del Teatro Franco Parenti di Milano

– altro nome del Teatro Franco Parenti di Milano Salone internazionale del libro – manifestazione libraria di Torino Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «salone» Collegamenti esterni Salone Margherita

