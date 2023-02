Nuotano con la muta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nuotano con la muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosita : Nuotano con la muta Il germano reale (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758) è un uccello della famiglia degli Anatidae noto in Italia anche come capoverde. Codici SUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Juanda, Surabaya, Indonesia

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Juanda, Surabaya, Indonesia sub – codice ISO 639-3 della lingua suku Informatica < sub > ... </ sub > – elemento HTML che formatta il contenuto al pedice Locuzioni sub – in bibliografia, abbreviazione di sub voce, rimando ad un testo già citato Musica Sub – album dei Krøyt del 1997

– album dei Krøyt del 1997 Sub – album degli Apollyon Sun del 2000 Altro sub – sinonimo di sommozzatore

– sinonimo di sommozzatore sub – persona sottomessa (submissive) nell'ambito del rapporto BDSM Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

