Noto ippodromo inglese - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ASCOT

Significato/Curiosita : Noto ippodromo inglese I Depeche Mode sono un gruppo musicale inglese formatosi a Basildon nel 1980 e composto da Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere). Ascot è una cittadina nella zona est di Berkshire, in Inghilterra, a circa 40 km ad ovest di Londra. Si trova all'interno della parrocchia civile di Sunninghill and Ascot. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

