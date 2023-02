Notissima marca di jeans - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Notissima marca di jeans. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEVIS

Significato/Curiosita : Notissima marca di jeans Le Marche sono una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia centrale di 1 482 470 abitanti, con capoluogo Ancona, affacciata verso est sul mar Adriatico. L'Appennino umbro-marchigiano segna ad ovest il confine con la Toscana e l'Umbria; a nord la regione confina con l'Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, a sud con l'Abruzzo e il Lazio. Sono parte dell'Euroregione Adriatico Ionica il cui forum (Iniziativa Adriatico Ionica) ha la sede del segretariato ad Ancona. Levis (o Lévis) può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: notissima; marca; jeans; Una notissima Mila tra le creatrici di moda; La notissima crema di cioccolato della Ferrerò; L Arnoldo che fondò una notissima casa editrice; Classica marca di tè; Pregiata marca di lingerie; Una marca di jeans; Passaggio smarca nte che mette in condizione di segnare; Una marca di jeans ; Il tessuto dei blue jeans ; Tessuto da blue jeans ; In bermuda e in jeans ; Cerca nelle Definizioni