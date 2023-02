La nota che si prende di petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nota che si prende di petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DO

Significato/Curiosita : La nota che si prende di petto Il pettirosso (Erithacus rubecula, Linnaeus, 1758) è un piccolo uccello passeriforme della famiglia dei Muscicapidae, in passato classificato come facente parte della famiglia dei Turdidae. È l'unica specie nota del genere Erithacus... Sigle Denominación de Origen – equivalente spagnolo della Denominazione di origine controllata

– equivalente spagnolo della Denominazione di origine controllata Distribuzione Organizzata – canale di vendita commerciale nel quale piccoli soggetti si aggregano in un soggetto più forte. Codici DO – codice vettore IATA di Air Vallée e Dominicana de Aviación

DO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Dominicana

DO – codice ISO 3166-2:BJ di Donga (Benin)

DO – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Dobele (Lettonia)

DO – codice ISO 3166-2:MW di Dowa (Malawi)

DO – sigla automobilistica di Dornbirn (Austria)

DO – sigla automobilistica di Dortmund (Germania) Informatica .do – dominio di primo livello della Repubblica Dominicana Musica Do – nota musicale

– nota musicale Do – cantante dance olandese

– cantante dance olandese D.O. – cantante sudcoreano, membro degli EXO Altro Do – in giapponese "la via, il cammino, la strada", termine usato nelle arti marziali giapponesi: è un metodo di allenamento mentale e fisico

– in giapponese "la via, il cammino, la strada", termine usato nelle arti marziali giapponesi: è un metodo di allenamento mentale e fisico Do – sigla usata per gli aerei prodotti dalla Dornier Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «do» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

