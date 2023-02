Un nostro mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nostro mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIRRENO

Significato/Curiosita : Un nostro mare Il livello del mare in orografia indica l'altezza media della superficie terrestre rispetto a quella del mare; il termine può assumere significati specifici a seconda del contesto in cui lo si utilizza. Il mar Tirreno è la porzione del mar Mediterraneo occidentale che si estende a occidente della penisola italiana fino alle coste della Corsica e della Sardegna e al canale di Sardegna. Può essere suddiviso in alto e basso Tirreno o anche in Tirreno settentrionale, centrale e meridionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: nostro; mare; Era il nostro impero coloniale in Africa; Il nostro emisfero; Il nostro stuntman; Un soldato del nostro esercito con la penna nera; Così è il mare al largo; Fra i piatti di mare : Impepata di __; Predoni del mare ; Ricopre la pelle di chi ha fatto un bagno in mare ; Cerca nelle Definizioni