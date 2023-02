Non tutte - Cruciverba

Una per tutte, tutte per una ( Ai no wakakusa monogatari, lett. "Storia di gioventù e d'amore") (o Una per tutte, tutte per una (Piccole donne)) è un anime prodotto dalla Nippon Animation nel 1987 in 48 episodi e ispirato al romanzo del 1868 Piccole donne di Louisa May Alcott. Di questo anime è stato prodotto un sequel nel 1993 dal titolo Una classe di monelli per Jo ...

Alcuni cerchi, noto in inglese come Several Circles (in italiano: Diversi cerchi) e noto in tedesco come Einige Kreise (in italiano: Alcuni cerchi) è un'opera di Vasilij Kandinskij realizzata tra il gennaio ed il febbraio del 1926.