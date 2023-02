Non si toccano in Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si toccano in Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Non si toccano in Alto Adige La ciclopista della valle dell'Adige è una pista ciclabile che parte ufficialmente dal passo di Resia, ovvero dalla sorgente del fiume Adige, e conduce fino alla sua foce a Rosolina nel mar Adriatico. The OA è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense Netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su Netflix il 16 dicembre 2016. Creata e prodotta da Brit Marling e Zal Batmanglij, la serie è la loro terza collaborazione. Gli episodi sono diretti da Batmanglij e la serie è prodotta da Plan B Entertainment e Anonymous Content. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

