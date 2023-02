Non mia e nemmeno tua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non mia e nemmeno tua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUA

Significato/Curiosita : Non mia e nemmeno tua E non disse nemmeno una parola (titolo orig. Und sagte kein einziges Wort) è un romanzo di Heinrich Böll uscito in anteprima, a puntate, a partire dal 4 aprile 1953 sul Frankfurter Allgemeine Zeitung e poi pubblicato lo stesso anno dall'editore Kiepenheuer und Witsch di Colonia. Il romanzo parla della situazione del dopoguerra in Germania, tematica che si ritrova spesso nei romanzi dell'autore tedesco. Sua – popolazione originaria dei monti Zagros, che Shu-Sin (2037-2029 a.C.) dichiara, nelle autocelebrazioni contenute in iscrizioni reali, di aver sconfitto Codici SUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stuart (Stati Uniti)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stuart (Stati Uniti) SUA o SUA Act – Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation ovvero: Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima Sigle SUA – Senso unico alternato

– Senso unico alternato SUA – Stati Uniti d'America

– Stati Uniti d'America SUA-CdS – Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio, lo strumento attraverso il quale ogni CdS esprime gli obiettivi che si propone di realizzare Note Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

