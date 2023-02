Il nomignolo di Messi, il calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nomignolo di Messi, il calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LEO

Significato/Curiosita : Il nomignolo di Messi il calciatore Pablo César Barrientos (Comodoro Rivadavia, 17 gennaio 1985) è un ex calciatore argentino. Astronomia Leo – costellazione del Leone Cinema Leo – film spagnolo di José Luis Borau del 2000

– film spagnolo di José Luis Borau del 2000 Leo – film di Mehdi Norowzian del 2002

– film di Mehdi Norowzian del 2002 Leo – film di Joseph D. Reitman del 2007 Codici LEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leconi (Gabon)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leconi (Gabon) leo – codice ISO 639-3 della lingua leti del Camerun Geografia Léo – città della Provincia di Sissili (Burkina Faso)

– città della Provincia di Sissili (Burkina Faso) Leo – torrente dell'Emilia-Romagna (Italia) Onomastica Leo – nome proprio di persona italiano maschile Persone Leo – pseudonimo dell'esoterista italiano Giovanni Colazza

– pseudonimo dell'esoterista italiano Giovanni Colazza Leo – pseudonimo del fumettista brasiliano Luiz Eduardo de Oliveira

– pseudonimo del fumettista brasiliano Luiz Eduardo de Oliveira Léo – fumettista francese

– fumettista francese Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Lourenço Bastos, difensore

– soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Lourenço Bastos, difensore Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Augusto Gomes Aro, attaccante

– soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Augusto Gomes Aro, attaccante Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Renan Simões de Lacerda, difensore

– soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Renan Simões de Lacerda, difensore Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo da Silva Vieira, portiere

– soprannome del calciatore brasiliano Leonardo da Silva Vieira, portiere Edoardo Leo (1972) – attore, sceneggiatore e regista italiano

(1972) – attore, sceneggiatore e regista italiano Leonardo Leo (1694-1744) – compositore italiano

(1694-1744) – compositore italiano Maurizio Leo (1955-) – politico e insegnante italiano

(1955-) – politico e insegnante italiano Melissa Leo (1960) – attrice statunitense

(1960) – attrice statunitense Pietro Leo (1887-1967) – politico e storico italiano

(1887-1967) – politico e storico italiano Susan Leo (1962) – ex tennista australiana Sigle LEO – Low earth orbit, orbita terrestre bassa Altro Leo – personaggio di Yu-Gi-Oh! 5D's Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Leo» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

